Сыновья крымских «правителей» приобщаются к историческим памятникам Симферополя

В Симферополе в выставлен на продажу очередной фрагмент памятника архитектуры – Дома Чирахова. Здание, расположенное в центре города – на пересечении проспекта Кирова и Одесской улицы – симферопольцы называют «домом с драконами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двухэтажный жилой дом был построен в начале ХХ века купцом первой гильдии Хачересом Чираховым. Кроме жилых комнат для семьи, которые располагались на втором этаже, там были ресторан, торговые помещения, обширные подвалы для складирования товара. В этом же здании располагалась биржа, основанная Чираховым, и гостиница под названием «Биржа».

Приключения дома, ставшего одной из визитных карточек Симферополя, начались в 90-х годах прошлого века. Когда в СССР разрешили деятельность кооперативов, в одном из помещений этого большого здания расположилось кафе «Сейлем». Оно было названо так по имени американского города-побратима Симферополя Salem – так же как и поныне существующий ресторан «Кечкемет» (город-побратим из Венгрии).

Хозяином кафе был мирный кооператор по имени Надыр, но там регулярно стали собираться те, кого потом назвали организованной преступной группировкой «Сейлем» (есть, правда, версия, что группировка получила названия от сигарет Salem, которые предпочитали «активисты», но более детальное изучение вопроса отправляет все-таки к побратимско-общепитовскому варианту). Соперничающая с ней группировка по имени одного из ее вождей называлась «Башмаки». Обе насчитывали сотни «бойцов» и – по крайней мере, формально – прекратили свое существование, когда начальником милиции Крыма был назначен генерал Геннадий Москаль.

В 90-х годах прошлого века и начале века текущего в связи с «Сейлемом» упоминали и будущего главу Крыма Сергея Аксёнова. Как и будущего депутата крымского парламента Игоря Лукашева, много лет руководившего бюджетным комитетом, а потом – мэра Симферополя.

В 2010 году местная власть обнаружила, что «Дом с драконами» находится на балансе Министерства стройполитики и архитектуры Крыма, которое давным-давно и без согласования с Фондом имущества сдало в аренду первый этаж и подвалы бывшего дома Чирахова. Арендаторами уже тогда были производственная коммерческая фирма «Дом Чирахова», компания «Моро Маре», коммерческий центр общественного питания «Пиццерия».

Управление этим имуществом с богатой историей стало тяготить Минстрой, и он предложил Фонду имущества продать его. Арендаторы имели первоочередное право на покупку и воспользовались им. Одним из владельцев стал Сергей Воронков, которого считали главой ОПГ «Сейлем».

В 2014 году правительство Крыма во главе с Сергеем Аксёновым Дом Чирахова национализировало, вернув в казну республики. В 2017 начало продавать заново.

Нежилые помещения общей площадью 1102,1 квадратных метров были проданы за 42 млн 819 тыс руб ООО «Дом Чирахова». По данным базы ЕГРЮЛ, учредителями этой фирмы являются Сергей Воронков (вернувшийся в Симферополь после 7 лет тюрьмы) и его многолетний компаньон Владимир Маслов.

Другой старинный арендатор к 2017 году несколько изменил название и состав учредителей. Теперь половина ООО «Моро Марэ» принадлежит Олегу Сергеевичу Аксёнову. Сын главы Крыма (вместе с компаньонкой Светланой Бабий) купили 135 кв м в том же здании за 10 млн руб.

О том, что Аксёнов «выполняет некоторые свои старые обязательства» в кулуарах Госсовета Крыма говорили депутаты старшего поколения, когда «человек из 90-х» Андрей Васюта в феврале 2016 года был назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым.

Судя по базе ЕГРЮЛ, жена министра Ирина Васюта и сейчас сотрудничает с Сергеем Воронковым. Например, они вместе владеют ООО «карьер Мраморный».

Интересно заметить, что буквально в ста метрах от дома Чирахова, на другой стороне того же проспекта Кирова, находится другой архитектурный памятник – Дом купца Сарибана. Там расположены предприятия общепита, принадлежащие ООО «Селена», ей проданы

1,5 тыс квадратных метров за 63 млн руб с рассрочкой на семь лет.

Одним из нынешних владельцев компании является Олег Игоревич Лукашев. Сыновья отцов-«правителей» нашли свои места в центре Симферополя.

Но, вероятно, это не конец истории Дома Чирахова – на торги выставлены его подвалы – 160 кв м. Аукцион пройдет в конце декабря, начальная цена – 4 млн 317 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 11.12.19

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