«Потому что это круто»: в Севастополе нашли вандалов, разгромивших центр помощи детям-инвалидам

Помещение Центра помощи детям-инвалидам в Севастополе разгромили 14-летние подростки.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные представители общественной организации «Особые дети» обнаружили, что в здание, в котором силами родителей заканчивался ремонт, проникли неизвестные и буквально разнесли посещение: разбили стены, вырвали электропроводку и так далее.

Как оказалось, погром устроили школьники.

«Это были дети, их четверо, им по 14 лет. Собираются в группы «по интересам» и разбойничают в городе. Нейротипичные, с полными обеспеченными семьями, учатся в обычных школах. Общество считает их нормальными, – рассказала член общественной палаты Севастополя Наталья Кирюхина. – Они громили помещение, потому что это круто – тайно попасть и разнести чужое имущество в хлам. Так и объяснили».

По словам юных вандалов, они понятия не имели , куда залезли – их это совершенно не интересовало. Родители одного из них уже заявили о готовности возместить убытки.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.12.19

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