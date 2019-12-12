Ради предприятия украинского олигарха крымские власти лишают население качественной воды

Ситуация в крымском Армянске остается тревожной. Жителей загнали в жестокий треугольник, поставив перед выбором между кислотными испарениями в воздухе, непригодной для питья водой и угрозой тотальной безработицы.

Как уже сообщал «Новый День», градообразующим предприятием Армянска является завод по производству двуокиси титана, сейчас – формально – им управляет московская фирма «Титановые инвестиции», хотя никто особенно не скрывает, что химические заводы на севере Крыма – это вотчина украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который уже несколько лет прячется в Австрии.

В прошлом году в Армянске произошла экологическая катастрофа. Высохло до дна озеро-накопитель, куда «Титан» сбрасывает свои кислотосодержащие стоки. Кислота, поднятая ветром, сначала выпала росой на город и соседние села, потом повисла в воздухе. Люди стали задыхаться. Крымское правительство в первые дни отрицало сам факт бедствия, потом залило озеро водой, добываемой из скважин. Поскольку и сам завод использует воду в производстве, из-за увеличения расхода водоносные горизонты пресной воды тут же опустились.

Опасались подобных событий и летом этого года – в горбольнице были готовы развернуть не менее 200 дополнительных коек.

Обошлось: хотя в соцсетях жители писали о том, что в воздухе опять чувствуется кислота, масштабной катастрофы не произошло. Акцент недовольства и жалоб горожан переместился на качество воды – в сетях появились красноречивые снимки.

В декабре прошлого года Юрий Гоцанюк (тогда первый вице-премьер крымского правительства) сообщил, что проблема решена: «В «дорожной карте» предусмотрено бурение трех скважин на территории предприятия «Титановые инвестиции». Сегодня завершается бурение третьей скважины, и к концу декабря – началу января это даст предприятию возможность дополнительно подать порядка 12 тысяч кубов технической воды в сутки. Бурение скважины никак не скажется на качестве и дефиците питьевой воды».

Правда, лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу подземных вод (участок Северо-Сивашского месторождения, скважины 2379, 1338 и 1339) «Титановые инвестиции» получили только в июле 2019 года.

Теперь Гоцанюк, будучи уже главой правительства, сообщил следующую новость: «С целью недопущения превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ухудшения его качества на территории городского округа Армянск и прилегающих к предприятию территориях, предприятием выполнены мероприятия по созданию гидрозатвора. Ведется непрерывная подача в кислотонакопитель технической пресной воды. Завершились работы по бурению четырех дополнительных скважин общим объемом 28 тысяч кубометров в сутки». Теперь в кислотонакопитель ежесуточно заливают 71 тыс кубометров воды.

Вряд ли после этого улучшится качество и количество воды, подаваемой в квартиры жителей города и соседних сел: дополнительные скважины снова понизят водоносные горизонты. При этом лицензии на бурения упомянутых новых скважин в реестре недропользователей пока нет.

Выходит, в данный момент крымское правительство в первую очередь озаботилась стабильной работой завода украинского олиргарха, во вторую – возможностью дышать. А в колодец можно и наплевать…

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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