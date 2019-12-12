Поезд вне расписания: железнодорожное движение по Крымскому мосту откроет президент РФ

Старт железнодорожному сообщению материковой России с Крымом даст лично президент РФ Владимир Путин.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил telegram-канал Daily Storm, уточнив, что глава государства пересечет Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта новость коррелируется с информацией Минтранса РФ об ограничении движения по мосту в период с 18 по 25 декабря. Только поезда, на котором президент России может попасть на полуостров 23 декабря, в официальном расписании нет.

Напомним, первый состав отправится в Крым 23 декабря из Санкт-Петербурга. Керченский пролив он будет пересекать в ночь с 24 на 25 декабря.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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