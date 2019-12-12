По подозрению в убийстве Павла Шеремета задержан воевавший в Донбассе украинский рок-музыкант

Украинская полиция провела задержания по делу об убийстве в 2016 году перебравшегося в Киев российского журналиста Павла Шеремета.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Кроме того, ранее были предъявлены обвинения супружеской паре из Ивано-Франковской области, которую на месте убийства запечатлели наружные камеры видеонаблюдения.

Также привлечены в качестве подозреваемых участники украинских неонацистских батальонов, участвовавших в АТО на востоке страны.

Что касается последнего задержанного, музыканта украинской рок-группы Riffmaster Андрея Антоненко, то он схвачен как непосредственный исполнитель убийства российского журналиста.

Напомним, Павел Шеремет занимался на Украине «журналистскими расследованиями» и был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Режим Порошенко сразу же заявил о «российском следе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.12.19

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