Обвиняемый в убийстве Шеремета оказался нацистом и кумиром Порошенко

Задержанный по подозрению в убийстве российского журналиста Павла Шеремета рок-музыкант и бывший боевик АТО Андрей Антоненко оказался членом украинской неонацистской группировки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом стало известно украинским СМИ из документов, предоставленных МВД Украины.

Главарь известной неонацистской группировки С14 (запрещена в РФ) Евгений Карась уже заявил о безоговорочной поддержке «побратима».

Кроме того, выяснилось, что экс-президент Пётр Порошенко лично участвовал в продвижении «творчества» Андрея Антоненко среди украинцев.

В частности, Порошенко рекламировал ролик музыканта, в котором тот воспевал «подвиги» карателей АТО.

«Это Андрей Антоненко Riffmaster – автор «Песни специального значения», более известной как «Тихо пришел, тихо ушел».

С первых дней войны Андрей помогал армии в качестве волонтера. Бойцы Сил Специальных операций ВСУ хорошо знают Андрея. А песню, которую он посвятил бойцам ССО, знают наизусть. Она стала неофициальным гимном Сил спецопераций. Самое время ее прослушать заново!» – писал экс-президент на своей странице в Фейсбуке в июле 2017 года.

Напомним, перебравшийся на Украину российский журналист Павел Шеремет занимался «журналистскими расследованиями» и был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Режим Порошенко сразу же заявил о «российском следе».

Симферополь, Валентин Карамазов

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