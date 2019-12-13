Бывший соратник бывшего губернатора Севастополя новый год будет встречать в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему главе департамента городского хозяйства Севастополя Михаилу Тарасову.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновник был задержан 16 октября и отправлен под стражу до 14 декабря. Сегодня сроке ареста продлили до 14 марта 2020 года.

Тарасов подозревается в превышении должностных полномочий: он без законных оснований дал поручение заключить контракта на строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) «Южные».

Напомним, строительство КОС «Южные» началось в марте 2018 года. В течение двух лет подрядчик должен был реконструировать или возвести заново 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Главный упор делался на очистку сточных вод в Балаклаве. Общая сумма контракта составляла около 7 млрд рублей.

Однако через месяц разгорелся скандал: чиновники без казначейского сопровождения перевели в ОФК-банк 2 млрд рублей, выделенных на КОС. А банк лопнул.

В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления п. «в» ч. 3. ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Часть фигурантов арестовали, некоторые успели скрыться за границей, а 2 млрд, выделенные на канализацию в Балаклаве, исчезли навсегда.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.12.19

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