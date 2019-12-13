Жителям Севастополя разрешили 31 декабря не ходить на работу

В Севастополе 31 декабря объявили выходным днем. Соответствующие распоряжение подписал глава города Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свое решение градоначальник объяснил просьбами трудящихся.

«В целях рационального использования работниками рабочего времени рекомендую работодателям перенести выходной день в 2019 году с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря», – сказал Развожаев.

Напомним, ранее аналогичное решение было принято в Республике Крым.

Севастополь, Лиана Макоба

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