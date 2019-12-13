В Севастополе завершено следствие по делу начальника департамента по имущественным и земельным отношениям

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту получения взятки начальником департамента по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) Севастополя Сергеем Прямковым.

Как уже сообщал «Новый День», к Прямкову в августе от имени председателя правления товарищества собственников недвижимости обратился бывший сотрудник ДИЗО. Он попросил оказать содействие в согласовании акта по определению границ земельного участка товарищества и пообещал денежное вознаграждение. Прямков не стал отказывать бывшему коллеге, согласовал необходимые документы и передал копию акта через посредника председателю правления.

«21 сентября в одном из кафе города посредник получил от председателя товарищества денежные средства в размере 1 миллиона рублей, из которых 500 тысяч намеревался передать чиновнику, а остальные присвоить себе. Однако посредник был лишен реальной возможности передать полученные деньги чиновнику, так как преступные действия были пресечены сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю», – рассказали в региональном управлении Следкома.

Прямкову инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Материалы направлены в суд.

Севастополь, Лиана Макоба

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