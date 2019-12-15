В Севастополе затонул плавдок со списанной подводной лодкой

В Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря, затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. ЧП случилось в Южной бухте, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства отметил, что эти объекты на данный момент структурам Черноморского флота не принадлежали.

Подробности инцидента не уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 14.12.19

«Макрон за Путина, а Меркель уже не та» – Зеленский не сможет переписать Минские соглашения. / Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите», Киев снова заговорил о миротворцах в Донбассе. / «Одностороннюю «децентрализацию» не признаём!»: республики Донбасса выдвинули ультиматум Зеленскому. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»