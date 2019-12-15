Затонувшие в Севастополе подлодку и плавдок готовят к утилизации (ВИДЕО)

Плавучий док и списанная подводная лодка, затонувшие в ночь на воскресенье в бухте Южная в Севастополе, будут утилизированы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.

Плавдок ПД-16 и находившаяся в нем подлодка Б-380 были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад. Сейчас проводится подготовка к буксировке к месту утилизации, передает «Интерфакс».

Ранее сегодня информагентства со ссылкой на источники сообщили, что в Севастополе минувшей ночью затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. После затопления подлодка всплыла на поверхность. Причиной инцидента называли плохое техническое состояние дока. Сообщений о пострадавших не поступало.

Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году, в июле 1941 года его приняли в состав ВМФ СССР. Плавучий док использовался во время Великой Отечественной войны для ремонта боевых кораблей. После войны ПД-16 переместили в Севастополь.

Тем временем в Сети появилось видео с затонувшими в Севастополе плавдоком и подлодкой. На кадрах видна частично всплывшая подводная лодка и одна из стенок дока.

Затонувшие плавдок и подлодка

Севастополь, служба информации РИА «Новый День»

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