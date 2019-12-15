Двое в морге – трое в больнице: дальнобойщики перекусили в придорожном кафе на Украине

В городе Николаеве пятеро дальнобойщиков из Винницкой и Черниговской областей Украины почувствовали себя плохо после употребления алкоголя и закусок в придорожном кафе.

Двое напарников умерли, ещё три водителя из других экипажей госпитализированы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Первое сообщение о смерти 54-летнего водителя в микрорайоне Варваровка на ул.Одесское шоссе поступило от врачей «скорой помощи» в полицию около 20:00 в субботу, 14 декабря.

Во время осмотра автомобиля погибшего в кабине обнаружен мертвым его 38-летний напарник.

Кроме того, «скорая помощь» увезла в больницу обедавших в том же заведении дальнобойщиков – 33, 38 и 57 лет.

Один из госпитализированных находится в крайне тяжёлом состоянии.

Сообщается, что пострадавшие из Винницкой и Черниговской областей, устраиваясь на ночёвку, предварительно употребляли алкоголь и закусывали в придорожном кафе на въезде в город со стороны Одессы.

Правоохранители уже изъяли из заведения и направили на экспертизу образцы продуктов и алкогольных напитков.

Между тем, возбуждено дело по тяжёлой 115 статье Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство».

Симферополь, Валентин Карамазов

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