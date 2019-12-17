Столько не пьют: на Украине выяснили причину смерти дальнобойщиков после обеда в придорожном кафе

Украинские дальнобойщики, умершие после обеда в придорожном кафе на въезде в Николаев со стороны Одессы, погибли не от некачественных продуктов или спиртного, а по причине превышения критической дозы алкоголя для человеческого организма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом, получив данные экспертиз, сообщили в главном управлении национальной полиции города Николаева.

В крови умерших обнаружено свыше 3,5 промилле алкоголя, что, по мнению украинских медиков, для многих является критической дозой.

«По заключению экспертизы на содержание ядовитых веществ в биоматериалах умерших, было установлено, что ни метиловых, ни других суррогатных веществ не выявлено», – уточнили в полиции.

Как сообщал «Новый День», в городе Николаеве пятеро дальнобойщиков из Винницкой и Черниговской областей Украины почувствовали себя плохо после употребления алкоголя и закусок в придорожном кафе.

Двое напарников умерли, ещё три водителя из других экипажей были госпитализированы.

Первое сообщение о смерти 54-летнего водителя в микрорайоне Варваровка на ул.Одесское шоссе поступило от врачей «скорой помощи» в полицию около 20:00 в субботу, 14 декабря.

Во время осмотра автомобиля погибшего в кабине обнаружен мертвым его 38-летний напарник.

Кроме того, «скорая помощь» увезла в больницу обедавших в том же заведении дальнобойщиков – 33, 38 и 57 лет.

Один из госпитализированных находился в крайне тяжёлом состоянии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.12.19

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