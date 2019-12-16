Некомпетентность и издевательство: чиновники отказываются признавать гражданином РФ ребенка, родившегося на полуострове накануне Крымской весны

Шестилетнюю жительницу Крыма чиновники отказываются признавать гражданкой России. Девочка родилась в Севастополе накануне Крымской весны, полуостров никогда не покидала, ее родители – граждане РФ, но саму девочку местные чиновники упорно считают иностранкой и заставляют встать на миграционный учет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочка родилась в ноябре 2013 года в русской семье. Ее дед приехал в Севастополь, окончив Сызранское военное училище. Отец, родившийся уже на полуострове, получил гражданство РФ еще в 90-ые годы и до 2013-го служил в прокуратуре Черноморского флота.

На участке семьи даже во времена Украины был установлен российский флаг, на все вопросы и претензии СБУ севастопольцы отвечали, что участок находится у них в собственности, и устанавливать на нем они могут все, что захотят.

За такую позицию в 2014 году местные журналисты окрестили их «самой патриотичной» семьей Крыма.

Когда девочка появилась на свет, родители не стали спешить регистрировать ее гражданкой Украины: уже разгорался Майдан, а в Крыму активизировалось протестное движение, в котором отце малышки принимал активное участие.

После референдума о присоединении Крыма к России родители девочки поспешили в ЗАГС, чтобы получить российское свидетельство о рождении. Но чиновники попросили подождать, заявив, что пока не разработана нормативная база и нет бланков.

Документ удалось получить лишь в 2015 году. Место рождения девочки сотрудники ЗАГСа указали как «Севастополь, Российская Федерация». Родители начали оформлять дочери российское гражданство.

«Но в марте 2017-го семье пришел отказ, – пишет РИА «Новости»: «Решением УМВД России по г. Севастополю признать Чикину Д. Э. гражданкой Российской Федерации не представляется возможным». Точка. Ни объяснений, ни ссылок на нормативные документы. Невозможно – и все».

Тогда родители решили воспользоваться упрощенной схемой оформления гражданства, действующей, когда хотя бы один из родителей ребенка является гражданином РФ. Но опять не получилось: сначала чиновники требовали множество дополнительных справок, вплоть до того, что девочку обслуживают в определенной поликлинике. Потом «завернули» свидетельство о рождении, отметим, что в 2013 году Севастополь был еще территорией Украины, а не РФ, как указано в документе.

В ЗАГСе «техническую ошибку» исправили, но миграционную службу опять что-то не устроило: чиновники потребовали поставить девочку на миграционный учет: родителям рекомендовали вывезти ребенка на территорию Украины, а при въезде обратно получить миграционную карту.

Как раз в это время маленьких крымчан, родившихся в «переходный» период, перестали выпускать из Украины под различными предлогами. И родителям юной жительницы Севастополя такая перспектива не понравилась. Разгорелся скандал, и в полиции пообещали поставить ребенка на учет в упрощенном порядке, без выезда за рубеж.

Но семья категорически против: «Зачем ей такой статус? Неизвестно, кем она станет в будущем, может, большой начальницей, – говорит бабушка девочки. – Такой штрих в биографии ей точно не нужен».

Документы у родителей ребенка на оформление гражданства России до сих пор не принимают, однако письменного отказа в предоставлении гражданства РФ тоже не дают, а без него семья не может обратиться в суд. В следующем году девочка должна пойти в школу.

В УМВД по Севастополю настаивают: чтобы получить российское гражданство, ребенка необходимо поставить на миграционный учет, но пояснить, зачем делать иностранцем того, кто родился и всю жизнь прожил в Севастополе, не могут.

И, как выяснилось, описанная выше история севастопольской семьи не является уникальной: подобных случаев на полуострове довольно много. Несмотря на то, что на основании пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта РФ» и стать 5 договора между Россией и Республикой Крым, подписанного в марте 2014 года, такие дети автоматически должны признаваться гражданами России.

Севастополь, Лиана Макоба

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