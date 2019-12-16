Под самый корешок: в Крыму вовсю торгуют крымской сосной

В Крыму начали работу новогодние базары. Только в крымской столице официально определено 31 место для подобной торговли, и повсюду уже продают крымскую сосну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще год назад использовать сосну Палласа как атрибут новогоднего праздника считалось преступлением: дерево занесено в Красную Книгу РФ и Украины. Но после вхождения Крыма в состав России местные чиновники начали предпринимать попытки исключить крымской сосны из регионального запретного списка.

Например, в 2015 году этот вопрос поднимал теперь уже бывший вице-премьер Николай Янаки. Тогда у общественности возникло подозрение, что под видом санитарных вырубок будут освобождены под строительство не поставленные на кадастровый учет лесные земли. Властям РК понадобилось 4 года, чтобы добиться своего: в марте текущего года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ об исключении сосны крымской (сосна Палласа) из списка краснокнижных растений Крыма. И теперь ее можно вырубать и продавать на законных основаниях.

На сегодняшний день больше половины новогодних деревьев, продаваемых на елочных базарах Крыма, – это сосна Палласа.

Отметим, что дерево живет около 500 лет и достигает в высоту 35 метров (отдельные экземпляры – 45 м), формируя знаменитые корабельные леса. Однако для торговли нужен молодняк, высотой 1,5 – 2,5 метра, то есть деревца не старше 10 лет.

В древности сосна Палласа покрывала все склоны и отроги Крымских гор, спускаясь до самого моря, но сейчас деревья сохранились, в основном, на южной стороне Яйлы, на высоте до 1 тысячи метров над уровнем моря, возле Алупки и Ялты. Массовая вырубка молодняка может привести к постепенному исчезновению эндемичного крымского вида.

Кстати, на новогодних базарах крымская сосна стоит гораздо дороже соперниц с материка, часть из которых проделала путь почти в 3 тысячи километров. Крымские чиновники, любящие объяснять высокие цены на полуострове сложно логистикой и заявлять, что крымской сосны развелось слишком много, этот факт никак не комментируют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.12.19

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