В Крыму завершили следствие по факту убийства сотрудника МЧС

В Крыму завершили следствие по факту убийства начальника отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району ГУ МЧС России по РК Ярослава Мамаенко.

Как уже сообщал «Новый День», преступление произошло в ночь с 15 на 16 августа в Евпатории. Пьяная компания привязалась к мужчине, начался словесный конфликт и один из нетрезвых скандалистов ударил 31-летнего МЧС-овца ножом в предплечье. После этого толпа разбежалась.

Раненый сел в свой автомобиль, чтобы добраться до больницы. Но рана оказалась не совместимой с жизнью: спустя несколько минут мужчина умер.

Убийцей оказался житель Евпатории, 8 раз судимый за совершение различных преступлений. В ходе следствия он дал признательные показания, а в рамках следственного эксперимента показал и рассказал, как совершил преступление.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Симферополь, Лиана Макоба

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