В Крыму убили руководителя одного из подразделений МЧС

В Крыму убили руководителя одного из республиканских подразделений МЧС. О происшествии сообщили в соцсетях. В правоохранительных органах факт подтвердили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло в ночь на пятницу, 16 августа, в Евпатории. Пьяная компания привязалась к мужчине, и в ходе разгоревшегося конфликта его ударили ножом. По некоторым данным, в конфликте был замешан один из родственников мужчины.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с диагнозом «проникающее ножевое ранение надплечной области». Врачи вызвали полицию. Через некоторое время мужчина скончался.

Погибший оказался начальником отделения надзорной деятельности по городу Саки и Сакскому району ГУ МЧС России по РК. Ярослав Мамаенко. Его убийца скрылся и объявлен в розыск.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.08.19

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