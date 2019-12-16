Бывшему руководителю департамента архитектуры и градостроительства Севастополя предъявлено еще одно обвинение

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства города и начальника городского отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы. Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога соответственно (ч.1 ст. 286, ч.2 ст. 292 УК РФ). Поводом для уголовного преследования послужило обрушение парковки многоэтажного жилого дома.

Как уже сообщал «Новый День», ЧП произошло во дворе дома №2-Б по проспекту Победы в апреле текущего года: обрушилась опорная стена под автостоянкой. В результате обрушения один автомобиль упал с образовавшегося обрыва и перевернулся, еще несколько сползли по склону. «Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что застройщиком при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома по проспекту Победы 2-«б» вместе с прилегающей территорией были допущены нарушения строительных норм, – уточнили в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю. – Однако начальник отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя выдал заключение о соответствии объекта проектной документации, а директор департамента архитектуры и градостроительства выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

19 апреля этого года вместе с подпорной стеной обрушилась автомобильная парковка, прилегающая к дому, в результате чего пострадали 4 автомобиля.

Преступление было выявлено во взаимодействии с прокуратурой города и УЭБиПК УМВД России по городу Севастополю.

В настоящее время изучается документация, представляющая интерес для следствия, назначен ряд экспертиз. Проводятся иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее вышеуказанным должностным лицам органами следствия было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ по обстоятельствам введения в эксплуатацию части комплекса по Фиолентовскому шоссе. Указанные уголовные дела объединены в одно производство. Обоим фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается».

Напомним, что главным фигурантом упомянутого дела, связанного со строительством на Фиолентовском шоссе, является экс-директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко. Его задержали в октябре текущего года, сейчас чиновник находится под домашним арестом.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.12.19

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