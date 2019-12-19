В Керчи обнаружили неизвестный фрагмент Митридатской лестницы

В Керчи во время реставрации обнаружили ранее неизвестный фрагмент Митридатской лестницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие в буквальном смысле этого слова сделали на третьем ярусе во время демонтажа конструкций: за слоем камня оказались спрятаны две массивные арки. Оду из них уже расчистили, сообщает «Крым 24».

Сейчас в историко-археологическом музее Керчи изучают гравюры и архивные фотографии, пытаясь понять, зачем были сделаны арочные своды, а также когда и почему их закрыли.

Напомним, реставрацию Митридатской лестницы начали в сентябре текущего года. До этого исторический объект приводили в порядок в середине 1970-х годов, но до конца работы не довели.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. С тех пор крымские власти много говорили о грядущей реставрации, на работы начались только 3,5 месяца назад.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 19.12.19

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