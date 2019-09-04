В Керчи, наконец, начали реставрацию Митридатской лестницы

В Керчи, наконец, началась реставрация Митридатской лестницы.

Как уже сообщал «Новый День», реконструкция проблемного участка проводилась в середине 1970-х годов, но так и не была завершена. Власти Украины на работы деньги не выделяли. В 2015 году часть Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, составила более 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В мае текущего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая реставрация Большой и Малой Митридатских лестниц начнется в июне. Но к работе приступили только сейчас.

Госконтракт на выполнение производственных ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия заключен не минкультом рыма, а подведомственным ему учреждением «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры». В роли подрядчика выступает АО «Баварский дом» (Москва).

Проект стоимостью около 652 млн рублей предполагает демонтаж облицовки первого и второго ярусов, очистку лестницы и примыкающие территории от растений, восстановление фундаментов, кладки, помещений второго яруса, переустройство четвертого яруса лестницы, прокладку всех необходимых коммуникаций, благоустройство прилегающей территории.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 04.09.19

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