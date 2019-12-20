Затонувшую в Севастополе подлодку отправили к месту утилизации

Затонувшую в Севастополе лодку Б-380 буксируют к месту утилизации.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на воскресенье, 15 декабря, в Южной Бухте ушел на дно списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. Причиной инцидента называли плохое техническое состояние дока – он был заложен в 1938 году, а в июле 1941 года его приняли в состав ВМФ СССР.

И плавдок ПД-16, и находившаяся в нем подлодка Б-380 были выведены из эксплуатации Черноморского флота более десяти лет назад. После затопления дока лодка всплыла на поверхность.

Скорее всего, утилизировать ее будут на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота в Килен-балке, к которому приписан затонувший док.

Из-за работ, связанных с буксировкой в Севастополе временно закрыли рейд.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 20.12.19

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