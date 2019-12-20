Битва за имя: наследник «Массандры» оказался живучим

В Крыму началась битва за географические названия.

Напомним, в 2012 году в РФ начал действовать ГОСТ Р 55242-2012 «Вина защищенных географических указаний и вина защищенных наименований места происхождения». Похоже, крымские виноделы, попав в российское правовое поле, истолковали ситуацию по-своему.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самое именитое винодельческое ПАО «Массандра» решило, что само слово «Массандра» может использовать только оно. Хотя название винзаводу дал поселок, рядом с которым виноградники заложил светлейший князь Воронцов, а винный тоннель построил князь Лев Голицын.

В базе ЕГРЮЛ можно найти множество предприятий по всей стране, в названии которых есть это слово. Причем так называются не только торговые фирмы от Москвы до Омска, но и гаражные и строительные кооперативы, и архитектурные мастерские.

Но свой гнев ГУП РК ПАО «Массандра» обратило пока только на ООО «Торговый дом «Массандра». В прошлом году оно обратилась в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением – требовало запретить ООО «Торговый дом «Массандра» использовать словесное обозначение «Массандра» в фирменном наименовании, сходном до степени смешения с товарным знаком «ПАО «Массандра».

Упоминая свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «МАССАНДРА» №270653 от 13.05.2011, виноделы требовали взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию в размере 5 млн и расходы на оплату государственной пошлины.

Суд первой инстанции не нашел оснований для удовлетворения заявленных исковых требований и марте 2019 года в иске отказал. В июле апелляционный суд оставил это решение в силе.

Но виноделы не сдавались. Они обратились в Москву. Там Суд по интеллектуальным правам отнесся к виноделам с сочувствием и 18 ноября опубликовал постановление: решения предыдущих судов отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым. Дело вернули в Симферополь, следующее заседание суда – 23 января 2020 года.

Возможно, далее последуют претензии и к поселковому совету, который тоже без спроса использует название Массандра, и к одноименному гаражному кооперативу (ведь теперь появилось понятие «гаражные вина»).

Но есть предположение, почему виноделы начали судебные тяжбы именно с ТД «Массандра». В украинские годы знаменитое объединение «Массандра» продавало свои вина (в том числе столетней выдержки) исключительно через Торговый дом «Массандра». Гендиректором предприятия был Герой Украины Николай Бойко, учредителем Торгового дома – его сын Геннадий Бойко.

Согласно базе ЕГРЮЛ, организации под названием Торговый дом «Массандра» продолжают существовать в Ялте и Симферополе (в крымской столице – в виде винного подвальчика). Владеет ими по-прежнему Бойко-сын (следы старшего затерялись).

ТД в отчетах последних лет показывает миллионные убытки, но по-прежнему на Садовой улице в Ялте торчит недостроенный скелет – в 2013 году ТД «Массандра» начал там строить жилой дом. Ялтинская администрация тоже судилась с ним и даже выиграла суд, который потребовал от ответчика привести земельный участок в первоначальное состояние путем сноса монолитного железобетонного каркаса. Но ТД добился пересмотра дела – 11 ноября Арбитражный суд обязал администрацию города Ялты повторно рассмотреть обращение ООО «Торговый дом «Массандра» о представлении в аренду земельного участка, и взыскать в его пользу судебные расходы связанные с оплатой государственной пошлины в размере 3 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.12.19

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