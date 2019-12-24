Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

Правительство Крыма не забыло себя поощрить по итогам года: по этому поводу выпущено два документа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постановление Совмина №758 является полусекретным – приложение к нему, где указаны суммы поощрений (единовременной премии) главе республики, председателю правительства и его заместителям носит гриф «для служебного пользования» и не публикуется.

Суммы премий другим чиновникам назначат их начальники, «исходя из результатов оценки их участия по достижению показателей для оценки эффективности деятельности, осуществленной непосредственно исполнительным органом государственной власти Республики Крым, Аппаратом Совета министров Республики Крым».

Отдельным распоряжением №1658-р вознаграждение в сумме 122 млн 799 тыс руб распределяется между ведомствами. Это приложение не составляет тайну и выложено на сайте правительства.

Оказалось, что в уходящем году лучше всех работал сам Совмин. Его сотрудникам положили «под елочку» 20 млн 954 тыс руб.

Среди «передовиков» названо минсоцзащиты (7,3 млн), не забыл себя минфин – 7 млн. Минимущества и минстрой заслужили по 5 млн, минобразования и минздрав – по 4 с лишним миллиона. Еще раз уточним: это премии не медсестрам и штукатурам, а отчитывающимся за их работу чиновникам.

Комитет по противодействию коррупции заработал только 617 тыс руб премии, комитет по охране памятников и того хуже – 402 тыс.

«Новый День» уже отмечал, что Постоянное представительство РК при президенте РФ живет на широкую ногу. И при распределении премии его сотрудников не обидели, выделив поощрение в сумме 1 млн 867 тыс руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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