Возобновление железнодорожного сообщения Крыма с материковой Россией началось с курьеза: начальник первого поезда опоздал к его отправлению.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 23 декабря, состоялось торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту: президент России Владимир Путин пересек Керченский проект на пригородном составе и принял участие в праздничной церемонии на станции Тамань.

В рамках мероприятия был организован видеомост с Московским вокзалом Санкт-Петербурга, откуда в 14:00 по московскому времени должен был отправиться первый поезд в Севастополь.

Начальник поезда, стоя на платформе, в прямом эфире объявил, что посадка завершена и состав отправляется, в это время «Таврия», действительно, тронулась и довольно быстро начала движение от вокзала. А ее начальник остался на перроне.

Догонять состав ему пришлось на «Сапсане»: рабочее место начальник скорого поезда №7/8 занял только в Твери.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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