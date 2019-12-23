Началось: железнодорожное движение через Керченский пролив открыто

Президент России Владимир Путин пересек Керченский пролив на рельсовом автобусе, открыв таким образом железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», состав вышел со станции Керчь Южная в 13:30 по московскому времени и через 20 минут прибыл в Тамань. Глава государства большую часть времени провел в кабине машиниста: составом он не управлял – только наблюдал.

Последние 5 минут дороги президент провел в одном из вагонов, общаясь со строителями.

Выступая на торжественной церемонии в Тамани, Владимир Путин подчеркнул, что движение не открывается, а восстанавливается: первый поезд с материка в Крым пришел 145 лет назад: он следовал по маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь».

«С тех пор движение прерывалось только 3 раза: во время Октябрьской революции, Великой отечественной войны и в 2014 году. Вы это движение восстановили», – сказал президент, обращаясь к присутствовавшим на церемонии строителям моста.

В рамках церемонии был организован телемост с Московским вокзалом Санкт-Петербурга, откуда «в прямом эфире» в 14:00 отправился первый поезд. В составе 17 вагонов. «На борту 530 пассажиров», – сообщил начальник поезда и уточнил: в первые дни с момента открытия продаж выкупались по 3 билета в минуту. Всего на сегодняшний день продано более 57 тысяч билетов с глубиной продаж 60 дней.

Напомним, завтра, 24 декабря, отправится первый пассажирский состав из Москвы в Симферополь.

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