Киев о запуске поездов в Крым: Россия грубо надругалась над Украиной

Запуск пассажирского железнодорожного сообщения по Крымскому мосту является грубым нарушением целостности и суверенитета Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в так называемом «постоянном представительстве президента Украины в Автономной республике Крым», расположенном в Киеве.

«Любой въезд/выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе...

Такие действия РФ являются грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлём общепризнанных принципов и норм международного права», – заявили в фейковом представительстве.

Напомним, сегодня Президент России Владимир Путин пересек Керченский пролив на рельсовом автобусе, открыв таким образом, железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Состав вышел со станции Керчь Южная в 13:30 по московскому времени и через 20 минут прибыл в Тамань. Глава государства большую часть времени провел в кабине машиниста: составом он не управлял – только наблюдал.

Последние 5 минут дороги президент провел в одном из вагонов, общаясь со строителями.

Выступая на торжественной церемонии в Тамани, Владимир Путин подчеркнул, что движение не открывается, а восстанавливается: первый поезд с материка в Крым пришел 145 лет назад: он следовал по маршрут «Санкт-Петербург – Севастополь».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 23.12.19

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