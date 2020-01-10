Путин назвал дату открытия регулярного грузового ж/д сообщения по Крымскому мосту

Регулярное грузовое железнодорожное сообщение по Крымскому мосту откроется 1 июля 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Севастополе.

«Открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами. Особенно рассчитываю на этот эффект после открытия регулярного железнодорожного грузового сообщения», – цитирует президента «Интерфакс».

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», – добавил президент.

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря прошлого года.

Симферополь, Иван Капустин

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