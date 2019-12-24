Начальнику полиции Армянска предъявлено обвинение

Начальнику полиции Армянска Игорю Домрачеву предъявлено обвинение.

Как уже сообщал «Новый День», офицера задержали 22 декабря.

Ему предъявлено обвинение в производстве и хранении в целях сбыта, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также в производстве, закупке, хранении и розничной продаже этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере (ч.1 ст. 238, ч.1 ст. 171.3 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК РФ по РК и Севастополю.

«Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что начальник отделения МВД России по городу Армянску на территории домовладения изготовил, хранил, а позже сбыл покупателю 210 литров суррогатной спиртосодержащей продукции на общую сумму 113 тысяч рублей, что составляет крупный размер.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности МВД России по Республике Крым, республиканским пограничным управлением и управлением ФБС России по Республике Крым и городу Севастополю. При силовой поддержке спецподразделений было проведено мероприятие по задержанию подозреваемого.

В ходе осмотра помещения следователями были обнаружены приспособления для производства, розлива и хранения опасной жидкости, – рассказали в ведомстве. – Согласно заключению эксперта, реализованная подозреваемым продукция содержит токсичные примеси, которые представляют угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время подозреваемый задержан согласно ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

Симферополь, Лиана Макоба

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