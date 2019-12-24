Начальника полиции Армянска решили не отправлять под арест

Начальника полиции Армянска, обвиняемого в производстве и сбыте опасной алкогольной продукции, решили не отправлять под арест.

Как уже сообщал «Новый День», Игоря Домрачева задержали 22 декабря – офицера заподозрили в торговле нелегальным алкоголем. Для подтверждения подозрений оперативники через тайного покупателя провели контрольную закупку: им продали 130 литров за 113 тысяч рублей. Экспертиза показала, что алкоголь токсичен. Полицейскому предъявили обвинение и запросили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Киевский районный суд Симферополя продемонстрировал еще большую гуманность и удовлетворил ходатайство не обвинения, а защиты, всего лишь запретив Домрачеву определенные действия.

В частности, ему нельзя выходить из дома с 20:00 до 08:00, отправлять и получать почтовую и телеграфную корреспонденцию, использовать средства связи (в том числе и Интернет), а также общаться со свидетелями по уголовному делу.

В подобном режиме начальник полиции Армянска будет существовать до 22 февраля. Если, конечно, сторона обвинения не обжалует вердикт.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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