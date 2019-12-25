Киевский политолог прогнозирует неизбежное прощание Украины с Донбассом

Новая власть украинского президента Владимира Зеленского не способна реализовать главные пункты Минских соглашений, за исключением ограниченного разведения войск на линии фронта и некоторого сокращения количества обстрелов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам политолога, из этого следует, что реинтеграция ДНР и ЛНР в состав Украины, как главная цель Минских соглашений, уже не будет осуществлена, а народные республики Донбасса продолжат ускоренное движение в сторону России.

«Чем дальше, тем больше, включая появление нового президента, становится ясно, что ничего из этого (Минских соглашений) не получится, что Украина, по всей видимости, останется антироссийским государством.

Может быть, в какой-то более мягкой форме, чем это было при Порошенко. Возможно даже, что удастся прекратить эту вялотекущую позиционную войну с изредка потерями, не слишком большими, хотя это звучит кощунственно», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

«Сейчас, мне кажется, что Владимир Владимирович (Путин), скорее всего, пришел к выводу, что (Зеленский) сохраняя эти все красивые разговоры о том, что «Минские соглашения», «надо двигаться», – что новый президент не сможет реализовать Минские соглашения.

Раз не сможет, значит, эта территория уже никогда не попадет в Украину. И с этим будет мириться и значительная часть украинского политического класса, и, соответственно, конечно, люди, живущие и действующие на территории непризнанных республик тоже с этим будут мириться как с вариантом, который будет толкать их к России», – подытожил Погребинский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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