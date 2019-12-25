«Скоро встанет на колени перед Путиным» – Зеленского обвинили в подготовке к «капитуляции»

Продвижение командой президента Украины в средствах массовой информации идеи о том, что конфликты в Крыму и Донбассе спровоцированы зачинщиками госпереворота 2014 года, является подготовкой общественного мнения к фактическому расставанию с этими территориями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный своей антироссийской позицией украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, в идеологической «обработке» украинцев активно участвует и белорусский президент Александр Лукашенко.

«А теперь внимательно следим за руками.

Лукашенко заявил, что Украина дала повод России к войне на Донбассе, нарушая права россиян в Украине.

Один из нардепов «Слуги народа» заявил в эфире ТВ, что аннексия Крыма произошла из-за отмены закона Колесниченко-Кивалова в феврале 2014 года (закон о региональном статусе русского языка – прим. «НД»).

Что мы видим? Новая «зелёная» власть при поддержке российских сателлитов начинает активно «промывать мозги» украинцам по «темникам» Кремля, чтобы убедить нас: именно Украина виновата в потере Крыма и войне на Донбассе.

Думаю, скоро Зеленский и на коленях перед Путиным будет просить прощение за Украину. Челом бить перед «старшим братом».

Вот так выглядит капитуляция...», – негодует Корнейчук.

Напомним, известный украинский политолог Михаил Погребинский заявил накануне, что реинтеграция ДНР и ЛНР в состав Украины, как главная цель Минских соглашений, уже не будет осуществлена, а народные республики Донбасса продолжат ускоренное движение в сторону России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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