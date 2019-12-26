Большая часть туристов будет ездить в Крым на поездах, но турпоток увеличится незначительно

В Симферополь прибыл первый поезд из Москвы. Ожидается, что в 2020 году на железнодорожный транспорт пересядет до трети туристов, выбирающих для отдыха Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открытие первой очереди Крымского моста привело к тому, что в текущем году более половины туристов прибыли на полуостров автомобильным транспортом. Начало железнодорожного движения тоже изменит картину.

Первые итоги можно будет подводить после новогодних праздников. Учитывая, что большинство авиарейсов в Крым – чартерные и к концу декабря уже закрыты, новогодний туристический трафик был невысок. Однако только за последние 2 дня в дополнение к авиа- и автопутешественникам добавились более 1 тысячи человек, прибывшие железнодорожным транспортом.

По мнению экспертов, в 2020 году каждый третий турист отправится в Крым на поезде. Однако это не означает, что турпоток вырастет на 30%, отмечают специалисты: прирост будет, но относительно небольшой.

«Большая часть туристов просто пересядет на поезд с самолета и личного автомобиля», – цитирует «Вестник АТОР» гендиректора Национального туроператора АЛЕАН Илью Уманского.

Возможно, это даже приведет к снижению цен на авиабилеты, хотя, например, в текущем году, по большинству чартерных направлений перевозчики, наоборот, подняли цены.

Напомним, что весной планируется пустить на полуостров регулярные поезда еще из нескольких городов России. А летом предполагается начать пригородное сообщение между Крымом, Анапой и Краснодаром.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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