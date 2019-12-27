Понесло: крымские власти строят наполеоновские планы по поводу пассажиропотока

Власти Крыма строят наполеоновские планы по поводу железнодорожных перевозок и роста турпотока.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк озвучил смелые цифры: в 2020 году пассажиропоток по железной дороге в Крым составит около 15 миллионов человек. Напомним, пассажиропоток – это движение пассажира в одном направлении маршрута.

«Понятно, что не все эти люди будут туристами, но даже если 1/5, то это для нас уже будет большой сдвиг. При подсчётах отдыхающих будут учитываться и те, кто прибыл нам поездом».

Если учитывать, что сейчас в Крыму записывают в туристы всех, прибывающих на полуостров с любой целью, то можно не сомневаться, что турпоток в отчетах крымских чиновников вырастет значительно.

Правда, мечты властей РК не коррелируются с реальными возможностями. 15 млн пассажиров в год в одну сторону – это 41 тысяча человек в день. Напомним, что первый поезд из Питера привез в Крым около 500 человек, число мест в московском составе – 900. Если взять за основу эти цифры, то в среднем получается 700 человек в одном поезде. Делим 41 тысячу пассажиров на 700 и получаем 58 составов в день.

Пока ходят только два, весной собираются добавить еще 5 – 6 направлений. Вряд ли остальное количество собираются «добить» электричками из Анапы и Краснодара.

Отметим, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту озвучивал президенту России цифру более скромную: в 2020 году поездами через Керченский пролив планируется перевезти 14 млн человек, то есть по 7 млн в каждую сторону. Но все равно пока звучит фантастически: исходя из цифр Дитриха ежедневный пассажиропоток должен составлять более 19 тысяч человек в день. Или 27 составов с 700 пассажирами.

В данный момент по Крыму как раз курсируют 27 поездов, 25 из которых – местные «электрички» (если¸ конечно, ходят все, включенные в расписание), но вряд ли каждая из них перевозит по 700 пассажиров, да и Крымский мост они не пересекают.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 27.12.19

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