География железнодорожных маршрутов в Крым будет расширена скромнее, чем обещали

География железнодорожных маршрутов, связывающих Крым и материк будет расширена к началу нового туристического сезона. Эти планы накануне подтвердил гендиректор компании, выступающей оператором железнодорожных перевозок на полуостров, Александр Ганов.

Как уже сообщал «Новый День», первый поезд с материка планируется пустить 23 декабря: он отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь. Следом будет открыто сообщение «Москва – Симферополь».

Из других городов России поезда планируется пустить в апреле – мае.

«Задача – к курортному сезону добавить новые маршруты, – сообщил Ганов. – Прорабатываем несколько новых маршрутов: южный свяжет Кисловодск, Краснодар и Крым. Будет маршрут, стартующий в Екатеринбурге, есть идея стартовать из Мурманска. А также добавить несколько маршрутов из Москвы и Петербурга в другие города полуострова: есть задача подключить Евпаторию и Феодосию».

Кроме того, прорабатывается маршрут «Москва – Севастополь».

По оценкам гендиректора компании-перевозчика, в 2020 году потенциальный пассажиропоток на полуостров оценивается в 1,8 млн пассажиров, средняя загрузка составов – 60% – 65% с учетом фактора сезонности.

Отметим, что представленные Гановым планы гораздо скромнее тех, что озвучивали Минтранс и глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Например, год назад речь шла об 11 городах, из которых будут ходить поезда в Крым. А пассажиропоток первого года после открытия моста для поездов оценивался в 6 млн человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.11.19

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