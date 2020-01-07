Момент истины: ОБСЕ и Украина вступили в открытый конфликт по Минским соглашениям

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе и официальный Киев обменялись обвинениями относительно отвода украинской стороной тяжёлых вооружений от линии фронта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в отчётах СММ ОБСЕ от 4 и 6 января указано, что вооружённые силы Украины в нарушение Минских соглашений не только не отводят, но и подтягивают к линии разграничения дополнительные тяжёлые вооружения.

По данным европейцев, украинская армия разместила возле населённого пункта Пищевик Донецкой области буксируемую гаубицу «Д-30», а также зенитно-ракетные комплексы «ОСА» – в сёлах Спорное (Донецкая область) и Окнино (Луганская область).

Кроме того, на указанное договорами место хранения не были отведены с фронта 53 буксируемые и 16 самоходных гаубиц, а также две противотанковые пушки.

В ответ представители президента Зеленского в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и командование ООС (бывшее АТО) заявили, что миссия ОБСЕ подыгрывает ЛДНР и занимается предоставлением «недостоверной информации».

«В ежедневных отчетах от 4 и 6 января 2020 года командой СММ ОБСЕ продолжает предоставляться недостоверная информация о нарушениях украинской стороной минских договоренностей по отводу вооружения, а именно зенитных ракетных комплексов 9К33 «Оса.

Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», – заявляет украинская сторона.

При этом украинские представители в СЦКК и штаб ООС умолчали о гаубицах и пушках, размещение которых на линии фронта запрещено Минскими соглашениями.

Симферополь, Валентин Карамазов

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