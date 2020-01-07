«Провал за провалом»: в Киеве объяснили, почему Зеленскому не удастся реинтегрировать Донбасс

Политика президента Украины и его команды не приближает, а всё больше отдаляет от Украины народные республики Донбасса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил известный украинский эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

По его словам, идеология новой власти в отношении Донбасса ничем не отличается от подходов прежней администрации Петра Порошенко.

«Мы же пытаемся вернуть не только территории, а, в первую очередь, мы людей пытаемся вернуть, я так думаю, да? И вот здесь у нас провал за провалом. По крайней мере, в прошлом году я не увидел позитивной динамики, которая позволила бы говорить, что мы движемся успешным путём по реинтеграции Донбасса.

Обмен пленными – это чистая политика. Создание русскоязычного канала (для трансляции на Донбасс), который будет рассказывать, что у нас нет дискриминации русского языка?.. Может быть, лучше, всё-таки, начать с законов? Например, с выплаты пенсий на неподконтрольных территориях, о которых господин Кулеба (вице-премьер) говорит, что это невозможно.

В бюджете деньги где? Такой строки в бюджете нет. То есть выйдет новый канал, вещающий на Донбасс и скажет: «А денег мы вам платить не будем». И Зеленский может хоть выпрыгивать из штанов, доказывая, как мы пытаемся реинтегрировать Донбасс», – отмечает эксперт.

По мнению Землянского, ещё хуже обстоит дело с другими инициативами Киева.

«Я молчу о законе о языках, законе об образовании, факельные шествия 1 января в Киеве, наши жесткие и бескомпромиссные ответы послам Израиля и Польши (по поводу чествования Бандеры), мол, не ваше это собачье дело, не историки вы.

Так же ответил наш МИД: «Вы не историки, и мы сами устанавливаем своих героев». И получается, что герои, на которых вырос я, и герои, которых официальная власть сейчас считает героями, не совпадают. А в Донбассе так и подавно.

И каким образом вы собираетесь возвращать людей? Или, собственно говоря, эти рисователи «красных линий» (националисты) под офисом президента.

Вы урегулировали эту ситуацию, власть вернула себе право на применения насилия? Или у вас внешней политикой занимается улица – эти 1,5% национал-радикалов, которые могут диктовать президенту, что и как ему говорить на переговорах в Париже, Берлине, где угодно?!», – приводит «ПолитНавигатор» слова возмущённого украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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