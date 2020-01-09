Президента России сегодня ждут в Севастополе

Президента России Владимира Путина ждут сегодня в Севастополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ожидается, что глава государства проведет совещание по вопросам исполнения федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, а также расходования бюджетных средств.

В рамках закрытой части визита президент проинспектирует объекты Черноморского флота и проведет совещание по стратегическим вопросам.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 09.01.20

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