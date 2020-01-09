Крым продолжает переговоры по организации паромного сообщения с Абхазией, Болгарией и Турцией

Крымские власти продолжают переговоры по организации паромного сообщения с Абхазией, Болгарией и Турцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заинтересованность проявляют все три страны, но Болгария и Турция не соглашаются на прямые маршруты в крымские порты. Например, Турция пока работает с Крымом через Новороссийск и порт Кавказ.

В отношениях в Абхазией подобных препятствий не возникает, но крымские власти о конкретных договоренностях с этой республикой пока не сообщают.

Напомним, минувшим летом озвучивались планы по продлению маршрута круизного судна «Князь Владимир» до Сухуми. Сделать это собирались в грядущем сезоне.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.01.20

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