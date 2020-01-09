В Крыму ожидается потепление: сегодня на полуострове еще прохладно, но в субботу в отдельных районах температура воздуха может подняться до +10 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потепление начнется уже сегодня к вечеру. Например, на севере региона столбики термометров в течение ближайших часов пересекут нулевую отметку и поднимутся до +2.

Завтра воздух в отдельных районах Крыма прогреется до +7 градусов, а в субботу, 11 января, – до +10.

Вся вторая декада января в Крыму пройдет в плюсовом режиме/ Лишь по ночам возможны небольшие заморозки – до -2, а днем температура может подниматься до +12.

Начало третьей декады обещает быть более прохладной: днем возможны минусовые температуры, а к концу месяца снова потеплеет и пойдут дожди.

Кстати, в результате новогодних осадков высота снежного

покрова на Ай-Петри превысила 15 см, на Ангарском перевале – 3 см.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.01.20

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