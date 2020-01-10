Жители Крыма до сих пор не могут стать гражданами РФ

Многие жители Крыма до сих пор не могут получить российское гражданство. Об этом рассказала экс-прокурор РК, депутат Госдумы Наталья Поклонская после вчерашнего приема граждан.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», всего за помощью к ней обратились 60 человек.

«К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть! – заявила Поклонская. – Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про «недогражданство»... Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там!

Российский паспорт им не выдают, потому что у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу – например, госслужащими. Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта – письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума».

Одна из обратившихся до 2014 года жила в Киеве. После госпереворота на Украине ей оставаться было нельзя: при Януковиче она работала руководителем общественных приемных «Партии регионов». Радикалы включили ее во все «расстрельные списки». Поэтому женщина приехала в Крым. И шестой год не может оформить российское гражданство. Из-за этого она фактически лишена всех прав – даже пенсию не получает.

Еще одну женщину, у которой нет российского гражданства, не впускают в Крым – к семье, мужу. На границе ей вручили запрет на въезд в Россию до 2024 года.

Третья история вообще удивительная: молодого крымчанина после референдума призвали в российскую армию. Он отслужи год, но потом выяснилось, что он не может быть гражданином РФ. В миграционной службе ему заявляют: «Ты родился в Узбекистане, а жил в Украине! Поэтому надо отказаться от гражданства Узбекистана и, на всякий случай, от гражданства Украины». Как его при этом умудрились призвать в армию, не понятно.

«Ну, не глупость?! – возмущается Поклонская. – И таких историй сотни... Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб – из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти».

Симферополь, Лиана Макоба

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