У юных крымчан возникли проблемы с получением паспортов РФ

Крымчане продолжают жаловаться на проблемы с оформлением российского гражданства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз вопрос касается 14-летних жителей полуострова, впервые получающих паспорт.

«Это что – какое-то новшество в Крыму с 1 января? Нам сказали, что детям, которым исполнилось 14 лет, не могут просто так сделать паспорт – только через суд. А суд перенаправляет к юристу, а юристу нужно заплатить 3 тысяч рублей. Это правда так и должно быть?», – написала в соцсетях жительница Ялты.

Как оказалось, случай неединичный: «Для многих родителей 14-летних подростков, да и для самого этого ребенка в Крыму – это реально существующая проблема», – говорят жители РК в комментариях.

Если родители после референдума 2014 года не потрудились поставить в свидетельство о рождении ребенка штамп о принятии российского гражданства, то по достижению 14-летнего возраста крымчанину, действительно, нужно подтверждать право на гражданство.

Однако в паспортных столах «заворачивают» и тех, у кого необходимый штамп в документах есть.

«Мы сразу всем детям поставили печати в свидетельстве о рождении. Но старшему в выдаче паспорта отказывали. Заявили в прокуратуру: 2 месяца ожиданий, и паспорт был готов», – рассказывает один крымчанин.

«Дело в том, что отдел ФМС пытается вас пропустить по закону о подтверждении гражданства и снять за это с вас 3500 руб госпошлины, – комментирует другой. – Когда вы себе паспорта оформляли, нужно было сразу детям в свидетельство о рождении поставить печать о гражданстве. А сейчас вам в ФМС нужно настойчиво сказать, что вы получаете паспорт по 14-ФЗ о вхождение республики Крым в состав РФ. Если откажут, смело идем в прокуратуру – там вам 100% помогут».

Напомним, что получение российского гражданства – один из больных вопросов, которые власти РК не могут решить на протяжении пяти лет. Так, депутат Госдумы Наталя Поклонская сообщила, что во время первого в наступившем году приема избирателей к ней обратились несколько десятков человек: «Российский паспорт им не выдают, потому что у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу – например, госслужащими. Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта – письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума, – рассказала депутат. – И таких историй сотни…»

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 20.01.20

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