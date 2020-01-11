Зеленский уговорил Макрона и Меркель поболтать о Донбассе без Путина

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с лидерами Франции и Германии провести телефонный разговор в трёхстороннем формате о ситуации вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства после телефонного общения Зеленского с Эмманюэлем Макроном.

«Стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина – Франция – Германия в ближайшее время», – говорится в сообщении.

«Лидеры двух стран также обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Владимир Зеленский проинформировал Президента Франции об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе», – отмечается в заявлении пресс-службы украинского президента.

Ометим, Киев не оставляет попыток пересмотреть политическую часть Минских соглашений, отказываясь вносить в конституцию закон об особом статусе Донбасса.

Между тем, во время сегодняшней рабочей встречи в Москве Ангелы Меркель и Владимира Путина лидеры Гемании и России ещё раз подтвердили безальтернативность минских договорённостей.

Президент РФ подчеркнул, что участники «нормандского формата» ждут от Украины принятия закона об особом статусе ЛДНР на постоянной, а не на временной основе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.01.20

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