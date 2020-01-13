Весной Крыму может не хватить воды

Весной в Крыму может обостриться проблема водоснабжения – запасы снега в горах слишком малы, чтобы наполнить обмелевшие водохранилища.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему обеспечения крымчан водой в конце минувшей недели поднял президент России Владимир Путин на совещании в Ялте. «Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», – заявил глава государства.

Наиболее проблемными остаются северные и восточные районы полуострова, ранее питавшиеся от Северо-Крымского канала. Глава РК Сергей Аксенов обещал решить вопрос еще летом 2014 года. В течение последних 5 лет предлагалось немало проектов, но все они отклонялись либо из-за дороговизны, либо по другим причинам. Наконец, уходя в отставку и подводя итог своей пятилетней работы правительство республики констатировало: доля крымчан, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 78%, в Евпатории, Саках и двух районах Крыма питьевой воды нет вообще. Прошло еще 3,5 месяца, и уже президент указывает крымским чиновником на нерешенный вопрос. Глава РК Аксенов поспешил заявить, что перечень дополнительных объектов водоснабжения будет сформирован до 1 марта.

Между тем, специалисты предупреждают: весной в Крыму может случиться засуха. «По данным снегомерной съемки, средняя высота снега в районе плато Ай-Петри – 12 см, запас воды – 19 мм. Это совершенно небольшие запасы для этого времени года, – цитирует РИА «Новости» начальника отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского Гидрометцентра Наталью Охременко. – По многолетним нормам на 10 января средняя высота снега должна достигать хотя бы 25 см».

Специалисты подчеркивают: запасы воды формируются в горах в декабре – январе, но в этом году осадков очень мало: на Ангарском перевале и плато Ай-Петри снега выпало на 30% ниже нормы, а водохранилища полупусты. И обильных осадков в ближайшее время не ожидается.

По словам синоптиков, последний раз аналогичная картина наблюдалась в 2012 году, но тогда проблему решили с помощью Северо-Крымского канала.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.01.20

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