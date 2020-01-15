В Крыму отправили в отставку министра юстиции, победившего в конкурсе «Твое правительство»

Министра юстиции Крыма отправили в отставку.

«Прекратить полномочия Шаповалова Олега Георгиевича и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», – говорится в указе главы РК Сергея Аксенова, размещенном на официальном портале крымского правительства.

Отметим, что Шаповалов принимал участие в конкурсе «Твое правительство», объявленном главой Крыма с целью «тотальной перезагрузки органов власти». И даже победил в своей номинации с результатом 233 балла из 300 возможных.

Но потом Аксенов признал, что решения о назначении министров принимает единолично и интуитивно, поэтому результаты конкурса значения не имеют.

Кстати, странцы, посвященные конкурсу, с сайта правительства РК удалили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.20

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