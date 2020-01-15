В Крыму отправили в отставку министра юстиции, победившего в конкурсе «Твое правительство»

Министра юстиции Крыма отправили в отставку.
«Прекратить полномочия Шаповалова Олега Георгиевича и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра юстиции Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», – говорится в указе главы РК Сергея Аксенова, размещенном на официальном портале крымского правительства.
Отметим, что Шаповалов принимал участие в конкурсе «Твое правительство», объявленном главой Крыма с целью «тотальной перезагрузки органов власти». И даже победил в своей номинации с результатом 233 балла из 300 возможных.
Но потом Аксенов признал, что решения о назначении министров принимает единолично и интуитивно, поэтому результаты конкурса значения не имеют.
Кстати, странцы, посвященные конкурсу, с сайта правительства РК удалили.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 15.01.20
Украина определила новый порядок назначения руководителей учреждений культуры в Крыму и ЛДНР. / В Крыму складывается напряженная ситуация с водными запасами. / В курортной столице Крыма зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube