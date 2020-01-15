Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Красноперекопска

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Красноперекопска. Ему вменяется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК и Севастополю, в декабре 2017 года для создания видимости высоких показателей работы, чиновник подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капремонт автодороги по улице Калинина. При этом он знал, что фирма-исполнитель не выполнила в полном объеме свои обязательства по муниципальному контракту. Тем более что положительные заключения проектно-сметной документации от ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», являющиеся обязательным условием для приема данного вида работ, отсутствовали.

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствует требованиям нормативных документов в сфере строительства, выполнена с большим количеством нареканий к качеству. Несмотря на это, администрацией Красноперекопска на расчетный счет фирмы были перечислены 2,3 млн рублей, что причинило ущерб местному бюджету.

Напомним, в декабре 2017 года администрацией Красноперекопска руководил Сергей Палей. Его предшественника на этом посту Игоря Яцишина как раз в это время признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, и приговорил к наказанию виде штрафа в размере 3 млн рублей. Правда, через несколько месяцев Верховный суд Крыма пересмотрел вердикт и приговорил его к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Очередному экс-главе, превысившему должностные полномочия, грозит до 10 лет лишения свободы (часть 3 статьи 285 УК РФ): его дело с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

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