Путин поручил заменить украинские «кукурузники» отечественными бипланами

Президент России Владимир Путин поручил запустить в производство российский самолёт «Байкал».

Он придёт на замену широко известному биплану «Ан-2», который в советское время выпускался на украинском авиапредприятии «Антонов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», распоряжение президента опубликовано на сайте Кремля.

Правительству поручено определить источники финансирования. «Байкал» будет производиться в Улан-Уде на основе прототипа ТВС-2ДТС.

Как сообщал «Новый День», Президент Владимир Путин поручил правительству обдумать предложения по созданию авиакомпании, которая будет осуществлять перевозки людей и грузов в Дальневосточном федеральном округе.

Кроме того, кабмин должен проработать вопросы по организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов не только Дальнего Востока, но также Урала и Сибири.

«Проработать вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, предусмотренные указанием Президента Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № Пр-2504», – говорится в поручении Путина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.01.20

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