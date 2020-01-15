В России появится авиакомпания для полетов в труднодоступные регионы

Президент Владимир Путин поручил правительству обдумать предложения по созданию авиакомпании, которая будет осуществлять перевозки людей и грузов в Дальневосточном федеральном округе. Кроме того, кабмин должен проработать вопросы по организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов не только Дальнего Востока, но также Урала и Сибири.

Перечень поручений, утвержденных главой государства, опубликован на сайте Кремля. Доклад по итогам проведенной работы до 31 января 2020 года должен представить ответственный Дмитрий Медведев.

В первую очередь правительству нужно озвучить идеи по созданию авиационной компании, которая будет использовать российские самолеты и перевозить грузы и пассажиров в ДВФО. Необходимо определить потребность в воздушных судах, определить маршрутную сеть, в том числе с учетом тех аэропортов, реконструкция которых предусмотрена комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Проработать вопросы по созданию условий для организации воздушного сообщения на территориях труднодоступных районов Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, предусмотренные указанием Президента Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № Пр-2504», – говорится в поручении Путина.

Помимо этого, правительство должно предложить комплекс мер, благодаря которым на территории Дальневосточного федерального округа и в труднодоступных районах авиационный керосин будет стоить дешевле.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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