Премьер-министр Украины заявил об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил об отставке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала полной смены правительства страны.

«Некомпетентное, безответственное, набранное из случайных людей правительство оказалось не в состоянии обеспечить развитие страны. Недобор средств в государственный бюджет за 11 месяцев прошлого года достиг 55 млрд гривен. Недофинансируется медицина и образование. Массовыми стали задержки зарплат, в том числе в государственном секторе экономики. Срываются выплаты субвенций, финансирование программ регионального развития. В стране полгода падает промышленное производство. С начала работы правительства Гончарука темпы падения возросли в 5,3 раза. Банкротятся предприятия, массово сокращаются рабочие места и миллионы украинских граждан вынуждены искать работу за рубежом», – сказано в официальном заявлении партии.

Сегодня сам Гончарук сообщил в соцсетях, что написал заявление об отставке. В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского этот факт подтвердили, отметив, что заявление будет рассмотрено.

Отметим, что согласно статье 115 Конституции Украины премьер-министр должен заявлять об отставке не президенту, а Верховной раде. И, кстати, отставка Гончарука повлечет за собой отставку всего правительства.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.01.20

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