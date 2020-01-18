В Крыму сделан еще один шаг к объединению с Севастополем

В Крыму создано единое Черноморское казачье войско. Крымские и севастопольские казаки приняли решение объединиться на большом учредительном круге, состоявшемся в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность войска составила более 5 тысяч человек. Однако, по оценке атаман войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антона Сироткина, в ближайшей перспективе эта цифра может увеличиться в 2 раза.

По мнению ряда экспертов, создание Черноморского казачьего войска – это очередной шаг к объединению двух субъектов федерации – Республики Крым и Севастополя. Этот вопрос неоднократно поднимался в Кремле и, по некоторым данным, обсуждался в кулуарах во время недавнего визита президента России в Крым. Кстати, Сироткин является советником главы РК Сергея Аксенова.

Напомним, ранее были объединены следственные органы двух субъектов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.01.20

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