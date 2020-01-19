В Запорожье полиция экстренно готовится к отражению нападения на Ларису Удовиченко

Полиция Запорожья предпринимает экстренные меры безопасности по предотвращению нападения украинских неонацистов на российских артистов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в местном ДК «Днепроспецсталь» запланирован показ спектакля «Идея Фикс» с участием Ларисы Удовиченко, Марата Башарова и Сергея Колесникова.
Здание дворца культуры обнесено высоким – «в человеческий рост» – металлическим забором по всему периметру.
«Появилось ограждение перед ДК «Днепроспецсталь». Это место где должны выступить Башаров и другие», – пишут украинские издания.
Сообщается, что Марат Башаров уже отказался от участия в гастролях.
Ранее украинские националисты внесли Башарова в чёрные списки сайта «Миротворец» и потребовали отменить приезд российских артистов.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 19.01.20
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