В Запорожье полиция экстренно готовится к отражению нападения на Ларису Удовиченко

Полиция Запорожья предпринимает экстренные меры безопасности по предотвращению нападения украинских неонацистов на российских артистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в местном ДК «Днепроспецсталь» запланирован показ спектакля «Идея Фикс» с участием Ларисы Удовиченко, Марата Башарова и Сергея Колесникова.

Здание дворца культуры обнесено высоким – «в человеческий рост» – металлическим забором по всему периметру.

«Появилось ограждение перед ДК «Днепроспецсталь». Это место где должны выступить Башаров и другие», – пишут украинские издания.

Сообщается, что Марат Башаров уже отказался от участия в гастролях.

Ранее украинские националисты внесли Башарова в чёрные списки сайта «Миротворец» и потребовали отменить приезд российских артистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.01.20

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